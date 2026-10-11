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Праздники 12 октября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

Праздники 12 октября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

12 октября 2026 года в России отмечают неофициальный День кадрового работника и ведомственный День образования медицинской службы МВД России, а в международном календаре – Всемирный день борьбы с артритом, Национальный день Испании, День благодарения в Канаде и День спорта в Японии.

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