Технологию получения недорогих экологичных удобрений из отходов создали в Твери

Ученые Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) и Всероссийского НИИ мелиорированных земель разработали технологию биокаталитической конверсии отходов животноводства, торфа и растительных остатков, которая использует собственные микроорганизмы сырья для получения полезных продуктов.
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