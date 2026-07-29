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Технологию получения недорогих экологичных удобрений из отходов создали в Твери

Технологию получения недорогих экологичных удобрений из отходов создали в Твери

Ученые Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) и Всероссийского НИИ мелиорированных земель разработали технологию биокаталитической конверсии отходов животноводства, торфа и растительных остатков, которая использует собственные микроорганизмы сырья для получения полезных продуктов.

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