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Царьград

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Техник "Запада": дроны ВСУ стали маскировать под птиц

Техник "Запада": дроны ВСУ стали маскировать под птиц

ВСУ начали маскировать дроны под птиц, что усложнило логистику российской армии. Техник 71-го полка рассказал о доставке грузов на расстоянии до 40 км от линии боевого соприкосновения для избежания их обнаружения украинскими беспилотниками.

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