С 24 сентября по 1 октября на ресурсах Rambler& Co проводился опрос, показавший, что почти половина автолюбителей, думающих о замене машины, не определились в выборе между покупкой новой или с пробегом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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