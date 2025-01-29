Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Блин! СКОЛЬКО ж у нас в стране идиотов!«Хватит жить по з...
  • геннадий чередников
    Евреи - они и в Африке евреи, и УкропииИзраильский посол...
  • sorsw
    О таком завершении говорили лет 10 назад... То что восточные террористы понимают только ликвидацию все убедились на п...Власти Сирии попр...

В России решили заняться не знающими русский мигрантами-врачами

В России решили заняться не знающими русский мигрантами-врачами

РИА Новости Учебники для русскоязычных школ в Российско-Таджикском (славянском) университете© РИА Новости / Сергей Пятаков В Госдуме обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Попов
Да и наше больше ищут в ИНЕТЕ, а не в голове.
Ответить
6 час.
Мария
В переходе покупают дипломы...
Ответить
5 час.
ВераВерная
Тем более, это проверяется, было бы желание.
Ответить
4 час.
наверх