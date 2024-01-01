Причиной стала редкая генетическая мутация.фото: unsplash.com/@picsea--> Из-за мутации рядов генов в Тюменской области за прошлый год родились шесть детей с неопределенным полом, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Шесть детей без пола родились в Тюменской области за год
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
N
Nata
В обезьян - это еще не плохо, а то вообще в "чужих".
Ответить
7 час.
Андрей Баканин
С такими продуктами у наших детей не будет внуков. Вымрем, и вся недолга.
Ответить
5 час.
лл
лина любимцева
Едим черт его знает какое генетически модифицированное, отсюда и рождаются такие дети... КТО проверяет производство продуктов питания? За взятки?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии