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  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Царствия тебе адского, бабулька))))) Гори там себе, синим пламенем.Королева Дании в ...
  • лина любимцева
    Едим черт его знает какое генетически модифицированное, отсюда и рождаются такие дети... КТО проверяет производство п...Шесть детей без п...
  • Андрей Баканин
    С такими продуктами у наших детей не будет внуков. Вымрем, и вся недолга.Шесть детей без п...

Шесть детей без пола родились в Тюменской области за год

Шесть детей без пола родились в Тюменской области за год

Причиной стала редкая генетическая мутация.фото: unsplash.com/@picsea--> Из-за мутации рядов генов в Тюменской области за прошлый год родились шесть детей с неопределенным полом, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

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Комментарии
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N
Nata
В обезьян - это еще не плохо, а то вообще в &quot;чужих&quot;.
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7 час.
Андрей Баканин
С такими продуктами у наших детей не будет внуков. Вымрем, и вся недолга.
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5 час.
лл
лина любимцева
Едим черт его знает какое генетически модифицированное, отсюда и рождаются такие дети... КТО проверяет производство продуктов питания? За взятки?
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3 час.

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