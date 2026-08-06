Один из крупнейших лоукостеров Wizz Air сообщил о кризисе в авиаотрасли

Авиационная отрасль столкнулась с серьёзной нестабильностью во втором квартале 2026 года из-за войны между США и Ираном, роста цен на топливо и изменений в системе бронирования, заявил генеральный директор венгерского лоукостера Wizz Air Йожеф Варади, сообщает Bloomberg.