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FiNE NEWS

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Один из крупнейших лоукостеров Wizz Air сообщил о кризисе в авиаотрасли

Авиационная отрасль столкнулась с серьёзной нестабильностью во втором квартале 2026 года из-за войны между США и Ираном, роста цен на топливо и изменений в системе бронирования, заявил генеральный директор венгерского лоукостера Wizz Air Йожеф Варади, сообщает Bloomberg.

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