Есть исторический факт, есть официальный документ, подтверждающий данный исторический факт. Необходимо так интерпретировать данный документ, применив все формы манипуляции, чтобы исторический факт послужил доказательством планируемого преступления.
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