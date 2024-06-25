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Сталинско-германский ледокол, разделивший народ

Сталинско-германский ледокол, разделивший народ

Есть исторический факт, есть официальный документ, подтверждающий данный исторический факт. Необходимо так интерпретировать данный документ, применив все формы манипуляции, чтобы исторический факт послужил доказательством планируемого преступления.

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