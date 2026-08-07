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Чичарито: «Реал» на другом уровне по сравнению с «МЮ». Даже «Барселона» не дотягивает, говоря титулах. У «Мадрида» больше узнаваемости и влияния, чем у любого клуба АПЛ»

Хавьер Эрнандес сравнил «Манчестер Юнайтед» c Реалом».  Мексиканский форвард выступал за оба клуба.  – Когда ты оказался в «Реале», сравни атмосферу в раздевалке с той, что была в «Манчестер Юнайтед».

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