Daily Storm

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Путин знает, что мы ответим: Байден назвал сферы для сотрудничества с Россией

Путин знает, что мы ответим: Байден назвал сферы для сотрудничества с Россией

Президент США также повторил, что Вашингтон не стремится усугублять конфликт с МосквойПрезидент США Джозеф Байден заявил, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать как минимум в двух сферах: нераспространение ядерного оружия и изменение климата.

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