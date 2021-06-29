Путин знает, что мы ответим: Байден назвал сферы для сотрудничества с Россией

Президент США также повторил, что Вашингтон не стремится усугублять конфликт с МосквойПрезидент США Джозеф Байден заявил, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать как минимум в двух сферах: нераспространение ядерного оружия и изменение климата.