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«Военторг» открыл в Минеральных Водах Ставропольского края производственный комплекс по изготовлению экипировки для обеспечения военнослужащих, которые выполняют задачи в ходе проведения

«Военторг» открыл в Минеральных Водах Ставропольского края производственный комплекс по изготовлению экипировки для обеспечения военнослужащих, которые выполняют задачи в ходе проведения

На предприятии будут изготавливать свыше 100 тыс единиц продукции в месяц «Военторг» открыл в Ставропольском крае производственный комплекс по производству техники для обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи в ходе проведения специальной войсковой операции.

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