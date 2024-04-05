Что известно о нападении на губернатора Мурманской области Чибиса?

Андрей Чибис находится в реанимации, его оперировали больше часа Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено в Апатитах вечером 4 апреля сразу после встречи с местными жителями.
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