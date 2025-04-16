В Тирасполе состоялось перезахоронение останков неизвестного солдата

ТИРАСПОЛЬ, 16 апреля, ФедералПресс. В среду, 16 апреля, в Тирасполе на Мемориале Славы состоялись торжественные мероприятия, посвященные перезахоронению останков неизвестного советского воина и открытию памятника Неизвестному Солдату.
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