Име Удока: «Селтикс» не хватает психологической устойчивости»

Главный тренер «Бостона» Име Удока назвал одну из причин неудачного выступления команды в сезоне. В четверг «Селтикс» упустили «+24» в матче с «Никс» и проиграли со счетом 105:108.
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