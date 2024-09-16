⚡️🇺🇦Укровояки попав на автомобиле под удар 🇷🇺FPV-дрона, решили не испытывать судьбу и спешно покидают свои позиции💥 #ВСУ #ЗСУ #FPVДрон #Бандеромобиль #СВО.
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⚡️🇺🇦Укровояки попав на автомобиле под удар 🇷🇺FPV-дрона, решили не испытывать судьбу и спешно покидают свои позиции💥 #ВСУ #ЗСУ #FPVДрон #Бандеромобиль #СВО.
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