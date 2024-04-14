Открытие летнего сезона в D.O.M. 🗓 10 мая, 21:00 📍 Несебрская, 1а 📍 От 2700₽ IZHEVSKI, ZUMA DIONYS, AIWASKA, KOROLEV и ещё 13 диджеев.
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Открытие летнего сезона в D.O.M. 🗓 10 мая, 21:00 📍 Несебрская, 1а 📍 От 2700₽ IZHEVSKI, ZUMA DIONYS, AIWASKA, KOROLEV и ещё 13 диджеев.