Кандидат в канцлеры Мерц обвинил Шольца в запугивании немцев войной с РФ

Кандидат в канцлеры Германии, глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц раскритиковал действующего германского лидера Олафа Шольца из-за его предвыборной кампании, указав на то, что он запугивает людей войной с Россией.
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