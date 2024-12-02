Кандидат в канцлеры Мерц обвинил Шольца в запугивании немцев войной с РФ

Кандидат в канцлеры Германии, глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц раскритиковал действующего германского лидера Олафа Шольца из-за его предвыборной кампании, указав на то, что он запугивает людей войной с Россией.