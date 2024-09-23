Трагедия в Красноярском крае: после семейного ужина скончались четверо детей Юлия ЧинковаВ Красноярском крае произошла ужасная трагедия, когда в одной из многодетных семей села Красная Сопка четверо детей скончались после ужина, состоявшего из пельменей и курицы.
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