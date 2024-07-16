ЕК будет бойкотировать председательство Венгрии из-за поездок Орбана в Москву и Пекин

Европейская комиссия приняла решение бойкотировать шестимесячное председательство Венгрии в Совете ЕС в ответ на спорные поездки Виктора Орбана в Москву и Пекин, которые многие расценили как оскорбление политического единства блока.
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