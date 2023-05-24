RT Russia

11 096 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Окулов
    Морда его мне не нравится это турецкий шольцКандидат в презид...
  • Erk Che
    По крайней мере эта республика ни на кого не нападала....«Объяснял, что Ро...
  • Вячеслав
    Почему бы нашим правителям не вникнуть в это недорозумение,не помочь?«Объяснял, что Ро...

Кварацхелия поддержал Мамардашвили после его стычки с Винисиусом и обвинений в расизме

Кварацхелия поддержал Мамардашвили после его стычки с Винисиусом и обвинений в расизме

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия выразил поддержку своему соотечественнику — вратарю «Валенсии» Георгию Мамардашвили, который вступил в перепалку с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх