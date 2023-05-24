Кварацхелия поддержал Мамардашвили после его стычки с Винисиусом и обвинений в расизме

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия выразил поддержку своему соотечественнику — вратарю «Валенсии» Георгию Мамардашвили, который вступил в перепалку с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором в матче 35-го тура чемпионата Испании.
Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия выразил поддержку своему соотечественнику — вратарю «Валенсии» Георгию Мамардашвили, который вступил в перепалку с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором в матче 35-го тура чемпионата Испании.
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