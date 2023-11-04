То, что сами украинцы называют дискриминацией, для Запада — верх демократии Светлана Гомзикова Фото: DPA/ Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Игорь Шишкин Украина не такая уж свободная и демократическая, как старательно представляет ее на разного рода международных площадках Зеленский.