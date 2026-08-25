Rabobank: Bessent's Buyback Looks A Lot Like "Whatever It Takes", And Druck Isn't A Fan By Michael Every of Rabobank US Treasury Secretary Bessent took out a tactical nuke in saying he could use $1trn from the Treasury General Account to fund Special Military Operation Twist bond buybacks vs.
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