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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожили скопление живой силы и боевую технику ВСУ на Южно-Донецком направлении в зоне проведения СВО

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожили скопление живой силы и боевую технику ВСУ на Южно-Донецком направлении в зоне проведения СВО

Артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника. .

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