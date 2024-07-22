Сербия будет придерживаться отказа от санкций против России

Сербия будет вести свою политику в рамках планов вступления в Европейский союз, сохраняя при этом позицию по отказу от присоединения к санкциям в отношении России, заявил президент страны Александр Вучич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии