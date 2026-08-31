Психолог Процветова посоветовала родителям не решать конфликт с учителем за ребенка

Родителям не следует вмешиваться в конфликт ребенка с учителем вместо него, сообщила психолог Анастасия Процветова.
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