В Тюмени открылась выставка картин Дали, Шагала и Магритта. Фоторепортаж

В музейном комплексе имени Словцова в Тюмени открылась выставка «Авангард ХХ век». Картины известных мастеров 20-го века — Сальвадора Дали, Рене Магритта и Марка Шагала в столицу региона привезли из Санкт-Петербурга.
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