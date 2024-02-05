Глава МО Норвегии Грамм призвал страну готовиться к возможному конфликту с РФ

Руководитель норвежского оборонного ведомства Бьорн Арильд Грамм обратился к правительству с призывом начать подготовку к вероятному противостоянию с Российской Федерацией, которое может быть начато и после окончания сражений на территории Украины.
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