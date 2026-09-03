Два десятка лет дружбы – как строились и как распались отношения Урала и Германии

Сегодня экономическое и культурное взаимодействие Свердловской области и Германии по понятным причинам сократилось, но в конце прошлого и начале нынешнего века оно переживало бурный расцвет, за что надо поблагодарить первого губернатора Эдуарда Росселя.
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