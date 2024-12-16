Китай сокращает административные правила, чтобы улучшить условия для ведения бизнеса и сделать страну более открытой

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Китай объявил о принятии решений по внесению поправок или отмене 25 административных постановлений для содействия строгому, нормативному, беспристрастному и цивилизованному правоприменению, оптимизации бизнес-среды, обеспечивающей верховенство закона, а также открытости на высоком уровне.