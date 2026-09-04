МВД приняло решение по штрафам за непристегнутый ремень у водителей в очередях на АЗС

МВД РФ вынесло решение после резонансной ситуации со штрафами, которые получили водители в Волгограде, когда находились в очереди на автозаправочных станциях.
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