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Газета.ру

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МВД приняло решение по штрафам за непристегнутый ремень у водителей в очередях на АЗС

МВД приняло решение по штрафам за непристегнутый ремень у водителей в очередях на АЗС

МВД РФ вынесло решение после резонансной ситуации со штрафами, которые получили водители в Волгограде, когда находились в очереди на автозаправочных станциях.

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