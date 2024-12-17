Окончательная победа: Израиль намерен использовать крах Сирии как предлог для войны против Ирана

Хотя режим Асада, изрядно подточенный сначала гражданской войной, а затем коррупционным загниванием, уже давно не мог позволить себе какую-либо внешнеполитическую активность, само его существование было своеобразным якорем для всего региона.
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