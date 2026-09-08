Кая Каллас прокомментировала результаты выборов в Саксонии

Глава европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала итоги региональных выборов в Саксонии, где победу одержала правая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).
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