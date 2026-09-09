Страна и люди
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Страна и люди

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Сожжение "Черного ястреба" в Жулянах

Сожжение "Черного ястреба" в Жулянах

4 сентября в аэропорту Жуляны ударом "Герани" был уничтожен как минимум 1 американский вертолет "Блэк Хок" ГУР.

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