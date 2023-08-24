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В один голос: Киев и Вашингтон единодушно «назначили» ликвидатора Пригожина

В один голос: Киев и Вашингтон единодушно «назначили» ликвидатора Пригожина

Что больше всего поражает в реакции украинцев на гибель руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина? Две вещи: отсутствие традиционной и массовой пляски на костях и подготовленная, четкая реакция на сгоревший под Тулой самолет с «вагнеровцами».

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