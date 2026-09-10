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Бизнесмены получили около миллиарда бонусных рублей от «VK Рекламы»

Бизнесмены получили около миллиарда бонусных рублей от «VK Рекламы»

Предприниматели получили почти миллиард бонусных рублей на продвижение своего дела через «VK Рекламу» — на 77% больше, чем в прошлом году.

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