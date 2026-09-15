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"Молодежный избирательный клуб Москвы" запустил обучающий сайт по выборам

"Молодежный избирательный клуб Москвы" запустил обучающий сайт по выборам

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов "Молодежный избирательный клуб Москвы" запустил сайт, посвященный электоральной системе России, рассказали в пресс-службе департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.

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