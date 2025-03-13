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Царьград

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В аэропорты Москвы такси можно будет вызвать только через специальные стойки

В аэропорты Москвы такси можно будет вызвать только через специальные стойки

Новый регламент вступит в силу в марте.Уже в марте на территории аэропортов Московской области (Домодедово, Шереметьево, Жуковский, Внуково) будет введен запрет на работу такси помимо заказа через специальные стойки в аэропорту.

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