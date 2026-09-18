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Царьград

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Такер Карлсон предсказал коррупционный скандал в администрации Трампа

Такер Карлсон предсказал коррупционный скандал в администрации Трампа

Такер Карлсон заявил о возможном вовлечении администрации Трампа в коррупционные скандалы. Он считает, что республиканцы могут потерять контроль в Конгрессе США.

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