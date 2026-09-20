Памфилова: фейки о массовом недопуске наблюдателей на выборах не подтвердились

Фейковые сообщения о массовом недопуске наблюдателей на выборах не подтвердились. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе брифинга, трансляция велась в группе ЦИК в соцсети «ВКонтакте».