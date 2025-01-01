В России увеличат налог на доход с продажи жилья

Grandad

"Налоговый вычет на покупку жилья" берется с ДОХОДА, но пенсия не является доходом. Потому не могу получить положенный мне вычет после выхода на пенсию в 2009 году. Дали лишь за работу в 2009 году. За предыдущие 3 года стали давать спустя 3 года, но учитывать мои доходы за 2006, 2007 и 2008 год ФНС отказалась, заявив, что учитывает доходы лишь за 3 последних года с даты подачи заявления, хотя в Законе говорится о трех годах, предшедствующих году получения первого вычета.