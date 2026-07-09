Что-то необычное происходит с искусственными лесами в Китае

За последние десятилетия Китай реализовал масштабную программу лесовосстановления, высадив 66 миллиардов деревьев вдоль «Великой зелёной стены» — полосы лесов, протянувшейся через пустыни Гоби и Такла-Макан.
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