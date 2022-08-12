Ольга Чернокоз: Наше сельское хозяйство – наши технологии

В своем вступительном слове для свежего номера журнала "Регионы России" главный редактор Ольга Чернокоз рассуждает о продовольственной безопасности и сельском хозяйстве России в новых условиях Часто ли мы задумываемся о том, откуда и как едет к нам картошка, лежащая на прилавке в супермаркете, Россия, Египет, а может, Азербайджан? Где и как ее выращивали, чем удобряли? Везли ее морем, поездом или самолетом? Вопросы продовольствия всегда занимали центральное место в жизни россиян.