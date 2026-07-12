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RT Russia

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CBS: Грэм получил от Белого дома поддержку плана о пошлинах на нефть России

CBS: Грэм получил от Белого дома поддержку плана о пошлинах на нефть России

Американский сенатор Линдси Грэм* за день до своей смерти заявил, что получил поддержку от Белого дома плана о пошлинах для покупателей российской нефти, рассказала журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан.

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