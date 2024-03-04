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Специалист на все лапы. Как животные исцеляют психику

Специалист на все лапы. Как животные исцеляют психику

Общение с дельфинами (дельфино­терапия) стабилизирует психоэмоциональное состояние и речевые навыки больных синдромом Дауна, помогает умственно отсталым людям лучше воспринимать информацию и концентрировать внимание.

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