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«Барселона» обыграла «Реал» с крупнейшим счетом с 2019-го – 7:0. «Блауграна» лидирует в женской лиге Испании с 18 очками в 6 играх

«Реал» потерпел крупнейшее поражение от «Барселоны» за последние годы. Сегодня женская команда из Мадрида уступила «блаугране» со счетом 0:7 в 6-м туре Лиги F.

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