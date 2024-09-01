Blizzard работает над новым RPG-шутером от первого лица. Геймеры надеются, что это StarCraftСудя по профилю одного из сотрудников в LinkedIn, студия Blizzard Entertainment работает над неанонсированным ААА-проектом в жанре RPG-шутера от первого лица.
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