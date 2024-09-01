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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Blizzard работает над новым RPG-шутером от первого лица. Геймеры надеются, что это ...

Blizzard работает над новым RPG-шутером от первого лица. Геймеры надеются, что это ...

Blizzard работает над новым RPG-шутером от первого лица. Геймеры надеются, что это StarCraftСудя по профилю одного из сотрудников в LinkedIn, студия Blizzard Entertainment работает над неанонсированным ААА-проектом в жанре RPG-шутера от первого лица.

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