Китай всесторонне продвигает исследования и разработки в области технологий 6G

“Китай всесторонне продвигает исследования и разработки (R&D) в области технологий 6G, систематически выполняя такие важные задачи, как разработка стандартов и международное сотрудничество” – заявил представитель Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) во время 6-й Саммит цифрового Китая в Фучжоу, провинция Фуцзянь, Восточный Китай, в пятницу, когда страна стремится к цифровой трансформации и модернизации промышленности.