Минобороны России подтвердило удары по энергетике киевского режима Российское военное ведомство прокомментировало нанесённые минувшей ночью удары по целям на контролируемой противником территории.
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