Из-за российских ЗВР США теряют свою гегемонию

Опубликованное на этой неделе ежегодное исследование Invesco Global Sovereign Asset Management Study показало, что владельцы обладающие активами в драгоценном металле более благосклонно относятся к золоту, что отражает давний его статус как безопасного актива во времена инфляции, рыночной волатильности и геополитической неопределенности.