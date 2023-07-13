Из-за российских ЗВР США теряют свою гегемонию

Опубликованное на этой неделе ежегодное исследование Invesco Global Sovereign Asset Management Study показало, что владельцы обладающие активами в драгоценном металле более благосклонно относятся к золоту, что отражает давний его статус как безопасного актива во времена инфляции, рыночной волатильности и геополитической неопределенности.
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