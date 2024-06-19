В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины, а также на подконтрольных украинской армии частях Херсонской и Запорожской областей.